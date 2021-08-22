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أتلتيكو مدريد يفوز على إلتشي بثنائية في الدوري الإسباني

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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بعدما اكتفى بسبعة أهداف خلال سلسلة من 63 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ضرب الأرجنتيني أنخل كوريا مجدداً وقاد أتلتيكو مدريد حامل اللقب لفوزه الثاني توالياً بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد إلتشي على ملعب "واندا متروبوليتانو" الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان كوريا سجل هدفي الفوز خارج القواعد على سلتا فيغو 2-1 في مستهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه أتلتيكو الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2014، وبهدفه الأحد رفع رصيده الى ثمانية أهداف في آخر 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات.

وبواقعيته المعتادة والأسلوب الذي رسخه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حسم أتلتيكو النقاط الثلاث في الشوط الأول من اللقاء الذي بدأه نادي العاصمة بإبقاء الهداف الأوروغوياني لويس سواريس على مقاعد البدلاء، كما كانت الحال في المرحلة الافتتاحية قبل الزج به في الشوط الثاني.

وبعد فرصة يتيمة في بداية اللقاء عبر ساوول نيغيس الذي لم يجد طريقه الى شباك الضيوف (8)، افتتح فريق سيميوني التسجيل في الدقيقة 39 عبر كوريا مستفيداً من خروج خاطئ للحارس فرانسيسكو كيكو كاسيا ليضع الكرة في الشباك بالجهة الخارجية لقدمه.

وغابت بعدها الفرص حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يستهل نادي العاصمة الثاني بمحاولة رأسية لخيمينيز الذي اصطدم بتألق كاسيا (48) الذي وقف مجدداً في وجه محاولة أخرى لحاملي اللقب وهذه المرة عبر البلجيكي يانيك كاراسكو (51).

وحاول سيميوني تنشيط الهجوم فزج بسواريس ومعه الإنكليزي كيران تريبييه (62) لكن شيئاً لم يتغير، ليبقى هدف كوريا الفاصل بين الفريقين مكرساً بذلك تفوق فريقه على منافسه الذي مني بهزيمة سابعة توالياً أمام نادي العاصمة على صعيد الدوري منذ أن حقق فوزه الأخير عليه في 30 مارس 2002 بنتيجة كاسحة 5-1 حين كانا معاً في الدرجة الثانية.

وبعد خسارته افتتاحاً أمام برشلونة 2-4، حقق ريال سوسييداد فوزه الأول بتغلبه على ضيفه العائد الى دوري الأضواء بعد موسمين في الدرجة الثانية رايو فايكانو بهدف وحيد سجله هدافه ميكيل أويارسابال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ملحقاً بالضيوف هزيمتهم الثانية توالياً في مستهل مشوار العودة بين الكبار.

ويلعب لاحقاً ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي في مباراة يسعى خلالها النادي الملكي الى فوزه الثاني أيضاً بقيادة مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على أن تختتم المرحلة الإثنين حيث يلتقي خيتافي مع إشبيلية وأوساسونا مع سلتا فيغو.

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