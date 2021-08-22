Advertisements

الجونة: عدم إذاعة مباراة الأهلي طريقنا للحصول على مستحقاتنا من الشركة الراعية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قال مصدر داخل نادي الجونة، إن إدارة النادي قررت عدم إذاعة مباراة الأهلي، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية.

وأكد المصدر في تصريحات ل"": "عدم إذاعة مباراة الأهلي طريقنا للحصول على مستحقاتنا من الشركة الراعية، في ظل عدم التزام الشركة في وعدها لنا بموعد سداد المستحقات".

وأضاف: " الشركة حددت أكثر من موعد لسداد المستحقات المتبقية لكنها لم تلتزم بتلك المواعيد مما دفعنا للتفكير في عدم إذاعة المباراة لضمان الحصول على تلك المستحقات".

ويستعد الجونة لمواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجونة ضمن فعاليات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من "التعليم العالي" بشأن تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يحدد شروطه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد أشرف بن شرقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 7 ساعات

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

10:00 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

10:00 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements