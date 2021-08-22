الجونة: عدم إذاعة مباراة الأهلي طريقنا للحصول على مستحقاتنا من الشركة الراعية

قال مصدر داخل نادي الجونة، إن إدارة النادي قررت عدم إذاعة مباراة الأهلي، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية.





وأكد المصدر في تصريحات ل"": "عدم إذاعة مباراة الأهلي طريقنا للحصول على مستحقاتنا من الشركة الراعية، في ظل عدم التزام الشركة في وعدها لنا بموعد سداد المستحقات".





وأضاف: " الشركة حددت أكثر من موعد لسداد المستحقات المتبقية لكنها لم تلتزم بتلك المواعيد مما دفعنا للتفكير في عدم إذاعة المباراة لضمان الحصول على تلك المستحقات".





ويستعد الجونة لمواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجونة ضمن فعاليات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.



