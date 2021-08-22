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دبي تُنشئ محكمة متخصصة لقضايا غسل الأموال

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة الخليجية أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.

وعملت دولة الإمارات، التي بها إمارة دبي المركز المالي في الشرق الأوسط، على مدى السنوات الماضية للتغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة.

وأنشأت الحكومة في فبراير شباط المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي إن إنشاء المحكمة يستهدف "تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال".

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