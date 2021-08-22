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البرلمان العربي يحذر من إستمرار أعمال العنف من قبل الحوثيين

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتدخل الفوري والعاجل لردع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين في المملكة العربية السعودية.

كما حذر البرلمان من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد المدنيين الابرياء وتعريض حياتهم للخطر، معتبرا ان مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، مجددا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.

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