هل يؤثر لقاح كورونا على القدرة الجنسية للرجال؟.. "الصحة" تجيب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة ما يتردد بشأن أن لقاحات كورونا تؤثر على القدرة الجنسية.



وقال "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن لقاحات كورونا آمنة، ولا تؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة بأي حال من الأحوال، ولا تسبب أية أمراض.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كل اللقاحات هى عبارة عن فيروسات ميتة أو جزء من الفيروس أو التركيب الجيني للفيروس، منوها بأنه لم تتم الموافقة على منح اللقاح للحوامل لعدم القدرة على إجراء دراسة عليهم.



وعن إصابة الأطفال بكورونا، عقب، "أكاد أجزم أن نسبة الوفاة بكورونا بين الأطفال صفر في مصر"، ومن ثم لا داعي لتطعيم الأطفال".