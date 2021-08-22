مستورد "الصبارة الراقصة" عن ارتفاع سعرها: بتتكلم وتغني (فيديو)

قال إبراهيم العسيوي، مستورد الصبارة الراقصة، إن التسويق للعبة الصبارة الراقصة على مواقع التواصل الاجتماعي كان صدفة، لافتَا إلى أن الصبارة كانت مجرد صنف مماثل لأي صنف جديد، معقبًا: "بعد كده عملت فرقعة في السوق، هي بتغني 120 أغنية، بجانب أنها ترد الكلام".



وتابع "العسيوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه مستورد وليس صانع لكي يقوم بتصنيع هذه اللعبة، خاصة أن هذه الصناعة تكاليفها باهظة، خلاف أنها ستكون بعد شهر مثل أي لعبة.



وعن ارتفاع ثمن الصبارة الراقصة، " قال إبراهيم العيسوي: "دي بتغني 120 أغنية، وبتردد الكلام، وفيها يو إس بي، وخامتها قطيفة، واحنا بنبيعها بسعرها الدولي، ومش بنزود على الزبون أكثر من الربع العادي".

