باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حسم قراره النهائي بشأن مستقبل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية بأن باريس سان جيرمان قرر عدم بيع مبابي في الصيف الحالي سواء في الأيام المقبلة أو في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نسبة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي ضئيلة جداً بينما سيكون ريال مدريد الإسباني قادر على التعاقد معه بداية من يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه يمكن لريال مدريد التفاوض مع مبابي قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، حيث يأمل النادي الفرنسي أن يواصل النجم الفرنسي رفض عروض التجديد.