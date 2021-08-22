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البريد المصري: هذا ما يجب فعله حال ضياع هاتفك الذي يحتوي على محفظة إلكترونية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن المواطن عليه أن يتواصل مع خدمة العملاء حال ضياع هاتفه الذي يتواجد عليه محفظة إلكترونية، حتى يقوم بإعادة الخط مرة أخرى، مضيفًا أن هناك توجه عام من الدولة بتقديم الخدمات المالية بشكل رقمي من خلال التطبيقات على الهاتف.

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة مطالبة بتطوير منظومة الأمن السيبراني الخاص بالدولة، وهذا أحد اهتمامات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، وهذا ما يقوم به البريد المصري، وعلى رأسهم هيئة البريد المصرية.

وأضاف أن الدولة تعمل على الوصول بالمواطن بالخدمات من خلال التحول الرقمي، موضحًَا أن الدولة التي لن تعتمد على الاقتصاد الرقمي ستخسر كثيرًا في ظل التوجه العالمي للتحول الرقمي بقوة.

الكلمات المفتاحية

المحفظة الالكترونية البنوك البريد المصري

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