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لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب_بلال أحمد
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حرص لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين رئيس لجنة الملاكمة في نادي الزمالك السابق على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة الفنان محمد رمضان والذي أقيم بمسجد الشرطة.


حرص الفنان حسام الحسيني على تأدية واجب العزاء في والدة زوجة الفنان محمد رمضان والذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر العزاء عدد من الفنانين عمنهم أحمد فهمي والإعلامي خيري رمضان وعدد من الشخصيات الهامة.





وظهر محمد رمضان في العزاء حيث سيطر عليه الحزن لوفاة والدة زوجته.



يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان توفيت أمس مما أدى إلغاء "رمضان" لحفلاته وعودته من الساحل إلى القاهرة للتواجد مع زوجته.
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان
لؤي دعبس يؤدي واجب العزاء في والدة زوجة محمد رمضان

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