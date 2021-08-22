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البريد المصري: أكثر من 20 مليون يتعاملون مع الهيئة (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البريد المصري يقدم خدماته منذ 156 عاما، ولديه أكثر من 20 مليون مصري يتعامل مع البريد، لافتًا إلى أن البريد يخدم يوميًا مليون مواطن، وهذه الخدمة تتم من خلال شبكة كبيرة ممتدة في كل أنحاء مصر، موجهَا الشكر لكل زملائه في البريد الذين يصل تعدادهم لـ40 ألف موظف.

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البريد لديه 4200 فرع، وهذا أكبر عدد من الفروع لأي جهة تقدم الخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة البريد تقدم العديد من الخدمات مثل الخدمات البريدية وشحن الخدمات، والخدمات المالية من خلال دفتر توفير البريد، والخدمات الحكومية التي تتمثل في كل ما تطرحه الحكومة من خدمات.

ولفت إلى أن البريد يمتلك أحدث التطبيقات والتقنيات؛ فدفتر التوفير التقليدي أصبح كارتًا، ويستطيع العميل الحصول على خدماته من خلال شبكة كبيرة من أي ماكينة صراف آلي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.


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هيئة البريد المصريين البريد المصري

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