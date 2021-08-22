Advertisements

والد طالب "صفر الثانوية": أطالب بإعادة تصحيح الامتحانات في حضوري (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
Advertisements
طالب والد الطالب محمد محمود فوزي شيحة، بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الثانوية بنين، والمقيم بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، على إعادة تصحيح إجابات نجله بعدما حصل على درجات صفر في 6 مواد من امتحانات الثانوية العامة 2021، ومجموع 16 من 410 بنسبة نجاح مئوية 3%.

وأكد والد طالب"الصفر" لبوابة "الفجر"، أن تلك النتيجة لا تمت لنجله بصلة، مشيرًا إلى أن الطالب بدأ الدروس والمذاكرة من قبل بداية العام الدراسي وكان مدربًا بشكل جيد على نظام البابل شيت والنماذج الإرشادية، بحسب قوله.

واستنكر والد الطالب نتيجة نجله قائلًا: "دي مش نتيجة إبني.. دي نتيجة حد غاب من الامتحانات ومحضرش أصلا.. أنا كنت منتظر لابني نتيجة فوق 9% مش يكون راسب".

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانوية العامة طالب الصفر تنيبق الثانوية العامة الثانويه العامة

أخبار تهمك

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ 14 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 12 ساعة

قضي الأمر.. حسام البدري يحدد قائد منتخب مصر بشكل دائم

منذ ساعة و 16 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ ساعة الا ربع

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم السابع : الان رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2018 اون لاين برقم الجلوس بنسبة نجاح 74%| موقع وزارة التربية

نتيجة الثانوية العامة| تظهر في هذا الموعد بـ رقم الجلوس

متى تفقد درجتك في امتحانات الثانوية العامة؟

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

11:00 م

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

10:28 م

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:58 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements