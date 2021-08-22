والد طالب "صفر الثانوية": أطالب بإعادة تصحيح الامتحانات في حضوري (فيديو)

طالب والد الطالب محمد محمود فوزي شيحة، بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الثانوية بنين، والمقيم بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، على إعادة تصحيح إجابات نجله بعدما حصل على درجات صفر في 6 مواد من امتحانات الثانوية العامة 2021، ومجموع 16 من 410 بنسبة نجاح مئوية 3%.



وأكد والد طالب"الصفر" لبوابة "الفجر"، أن تلك النتيجة لا تمت لنجله بصلة، مشيرًا إلى أن الطالب بدأ الدروس والمذاكرة من قبل بداية العام الدراسي وكان مدربًا بشكل جيد على نظام البابل شيت والنماذج الإرشادية، بحسب قوله.



