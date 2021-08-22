Advertisements
والد طالب "صفر الثانوية": أطالب بإعادة تصحيح الامتحانات في حضوري (فيديو)
الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:08 م
سناء عثمان
Advertisements
طالب والد الطالب محمد محمود فوزي شيحة، بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الثانوية بنين، والمقيم بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، على إعادة تصحيح إجابات نجله بعدما حصل على درجات صفر في 6 مواد من امتحانات الثانوية العامة 2021، ومجموع 16 من 410 بنسبة نجاح مئوية 3%.
وأكد والد طالب"الصفر" لبوابة "الفجر"، أن تلك النتيجة لا تمت لنجله بصلة، مشيرًا إلى أن الطالب بدأ الدروس والمذاكرة من قبل بداية العام الدراسي وكان مدربًا بشكل جيد على نظام البابل شيت والنماذج الإرشادية، بحسب قوله.
واستنكر والد الطالب نتيجة نجله قائلًا: "دي مش نتيجة إبني.. دي نتيجة حد غاب من الامتحانات ومحضرش أصلا.. أنا كنت منتظر لابني نتيجة فوق 9% مش يكون راسب".
Advertisements