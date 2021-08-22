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محلية النواب: رسوم قانون السايس مماثلة لما كان يدفع المواطن للبلطجية (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:10 م
كساب أحمد
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية يتفق مع الانتقادات الموجهة لتطبيق قانون تنظيم عمل السايس، ووعد بمراجعة إجراءات تطبيق القانون لتلافي السلبيات.

وأكد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن قانون التصالح منح درس للجميع، ويجب قبل البدء في تطبيق قانون السايس مناقشة كل التفاصيل، ومراعاة البعد الاقتصادي في بداية تطبيق قانون عمل السايس.

وتابع أن استبدال الطوبة بنظام وباركود، من ِشأنه أن يلقى ترحيب، خاصة أنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل، أو على الأقل مساوي لما كان يدفعه المواطن للبلطجية، وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية مشيرًا إلى ان القانون سيبدأ تنفيذه بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية والتي تشهد تشوهات تحتل الشارع.

ولفت إلى أن القانون يعمل على تحسين الخدمة والنسق العمراني وحل أزمة المرور، مضيفًا أن محافظة القاهرة قامت بحصر المناطق والشوارع الرئيسية وشملت 66 شارع و16 ساحة.

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مجلس النواب قانون السايس السايس التنمية المحلية البرلمان اخبار مصر

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