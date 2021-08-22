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بيتكوين تقترب من 50 ألف دولار

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
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تقترب عملة بيتكوين من مستوى الخمسين ألف دولار في محاولة للخروج من فترة ضعف استمرت أشهر.

وتجاوز سعر بيتكوين في تداولات السبت مستوى 49.7 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو قبل أن تعود للانخفاض.

وكانت العملة قد وصلت إلى مستوى تاريخي في أبريل الماضي عند 65 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل تبني العملات المشفرة ارتفع 881% في الأشهر الـ12 الماضية وفقًا لـ Chainalysis.

وأمس، واصلت العملات الرقمية بقيادة “بيتكوين” ارتفاعها لتدفع السوق إلى مكاسب جديدة، وكسرت القيمة السوقية الإجمالية مستوى 2.1 تريليون دولار.

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