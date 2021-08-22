استشاري: هذه النباتات تخسس الكرش بنسبة 50% (فيديو)

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول ألياف السليم تعمل على ملء جزء من المعدة، وهذا من شأنه أن يقلل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، مما ينعكس على خفض الوزن.



وتابع "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن ورق اللوتس يخفض 50% من منطقة البطن خلال شهر واحد، ومن الممكن تناوله من خلال وضعه على المياه، مضيفًا أن نبات الجرسنيا يقلل الشهية إلى حد كبير، وهذا من شأنه أن يجبر الجسم على حرق الدهون الزائدة في الجسم.



وأشار إلى أن التوت البري يعمل على ضبط مستوى السكر والكوليسترول وضغط الدم، موضحًا أن التوت البري يعمل على تحفيز إنتاج الإنزيم المسؤول عن تكسير الدهون داخل الجسم، ويقوم الجسم باستخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى خفض الوزن.







