في ذكرى وفاته.. هذا العمل لا ينساه كمال الشناوي



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، أحد جانات السينما المصرية في العصر الذهبي.



فيلم "الكرنك" من الأعمال المميزة للفنان كمال الشناوي، وقال عنها انها من المقربة إليه وخصوصًا مشهد التعذيب الذي شاركته فيه سعاد حسني، كان مشهدًا صعبًا للغاية، لكنه نجح بشدة.



وقال عن سعاد حسني: "كم كانت مميزة ولها طراز خاص جدًا وإطلالة لا يمكن نسيانها فمن ينسي الفتاة الشقية صاحبة الوجه الجميل البرئ والروح المرحة".



وتابع: "كانت سعاد فنانة شاملة لديها قدرة كبيرة على الرقص والتمثيل والغناء وكانت تتميز عن بنات جيلها ولا أحد يختلف على أدائها الراقي السهل البسيط الذي يصل للناس جميعًا، فقد جسدت أدوار تعد من أهم الأدوار في السينما المصرية. ولعل أكثر ما كان يميزها هي روحها المرحة وتفاؤلها الشديد، وأنا على يقين تام أنها لم تنتحر علي الإطلاق، فهذا أمر من رابع المستحيلات، ومن خلال عشرتي لها أستطيع أن أجزم أنها لم تنتحر، وأؤكد أن موتها وراؤه لغز كبير جدًا.



