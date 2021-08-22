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جهاز تنمية المشروعات بقنا يمول 1249 مشروع بـ 29.5 مليون جنيه

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
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قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة،  بتمويل 1249 مشروع صغير ومتناهى الصغر في قنا بالخمسة مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهى “دشنا ، الوقف ، فرشوط ، قوص ، وأبو تشت ” بإجمالي تمويل بلغ حوالى 29.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو، حيث أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة.

وأضاق محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الجهاز قد قام مؤخرا بتسليم 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 مليون جنيه لأربعة جمعيات أهلية بالمحافظة وهى جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحرى بمركز دشنا سيتم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1100 مشروع متناهى الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1200 مواطن.

وذكر العمارى أنه فى مجال الخدمات غير المالية، قام فرع قنا باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 201 مشروع، واستخراج 163 بطاقة رقم قومي وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية.

كما تم تنظيم دورتين تدريبيتين لتنمية مهارات ريادة الأعمال استفاد منها 32 متدرب ومتدربة. وأوضح أن فرع الجهاز بالمحافظة عقد 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة كما قام بتوفير دراسات جدوى استرشادية لحوالي 19 مشروع واستفاد 14 عميل من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.

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