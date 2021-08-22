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أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
نور فؤاد
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نشرت الفنانة سُمية الخشاب خلال الساعات الماضية صورة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على عقد قران طليقها الفنان "أحمد سعد" على مصممة الأزياء "علياء بسيوني" والذي أُقيم امس بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وعلقت" سُميه الخشاب" قائله أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحاولون فبركة الصور والتعليقات لخلق الأزمات بينهما.

وغردت سُميه الخشاب على " تويتر"(حبايبي اللي لسة موصلوش لـ2021، في حاجه اسمها سكرين شوت مفبركة يعني ممكن حد يكتبلكوا تويتة أو بوست أو حتي يفبرك واتساب شات في أقل من 10 دقايق، فياريت اللي يشوف حاجة ميصدقهاش إلا لما يروح الحساب اللي منزلها ويلاقيها لايف قدامه، شغلوا مخكم عشان تبقوا شاطرين مش زومبيز).

وتابعت ( ياما بنات مراهقات تأذوا جدا من الموضوع ده وياما أهاليهم صدقوا سكرين شوتس شاتس مفبركة وبوستات مفبركة لمجرد إن شخص مريض قص الاسم وحطه على اسم بوست كاتبه من أكاونت مزيف وضبط السكرين شوت ووراها لأهاليهم، متمشوش ورا أي تويته أو بوست أو شات واتساب إلا لما تشوفوهم لايف وخلوا بالكم).

كتبت الفنانه سُمية الخشاب ذلك رغم ثبوت نشر هذه الصوره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي فسرها الجمهور أنه تعليق مُسيء على زفاف طليقها أحمد سعد.

ويذكر أن هذه الزيجة الرابعة للفنان "أحمد سعد" حيث أنه تزوج مرتين من داخل الوسط الفني أولهم الفنانة "ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب" ومرة واحدة من خارج الوسط الفني وتعتبر زوجته الأولى وأم أولاده وهي" لبنى بيومي ".
أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل
أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

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