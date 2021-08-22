لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة



وأشار "عبدالباري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا ستكون أقل حدة من الموجات السابقة، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وضرورة الحصول على لقاح كورونا.



وأوضح أن 4% من المصريين هم من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، منوها بأنه لا اختلاف كبير بين أعراض الإصابة في الموجات السابقة عن الموجة الرابعة وإن كانت الأعراض المعوية أكثر نوعا ما من الأعراض التنفسية.



ونوه بأن ترديد أقاويل "أن مرضى القلب والضغط لا يجب أن يحصلوا على لقاح كورونا" مفهوم خاطىء، بل يجب أن تحصل هذه الفئات على اللقاح حتى لا يصابوا بأعراض شديدة حال إصابتهم بالعدوى



قال الدكتور أكرم عبدالباري، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تشهد مصر ذروة الموجة الرابعة بنهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر.