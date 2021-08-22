Advertisements

نونو سانتو يعلق على مشاركة كين الأولى مع توتنهام هذا الموسم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعرب نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بمساهمة هاري كين في الفوز الذي حققه فريقه على وولفرهامبتون 1 - صفر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن قائد المنتخب الإنجليزي لم يشارك في أول مباراتين رسميتين للفريق هذا الموسم، بعد أن عاد من إجازته في وقت متأخر وسط رغبته في الانضمام لمانشستر سيتي.

ولكن مع إصرار توتنهام بتمسكه بعدم بيع اللاعب، شارك كين في الدقيقة 72 من المباراة أمام وولفرهامبتون التي فاز بها توتنهام بهدف ديلي آلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء. وبمجرد مشاركته طور كين من أداء الفريق وكان بإمكانه أن يسجل هدفا، ولكن أخطر فرصه تصدى لها حارس وولفرهامبتون جوزيه سا.

وقال نونو، الذي حقق انتصارين مع توتنهام من بينهما الفوز على فريقه القديم وولفرهامبتون :" أعتقد أن كين قدم أداء جيدا، ساعد الفريق، واتيحت له فرصة جيدة للتسجيل". وأضاف :"مازال هاري في مرحلة رفع مستويات جاهزيته البدنية وتطويرها ، ولكنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويلعب توتنهام يوم الخميس المقبل في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام باكوس دي فيريرا البرتغالي، وهي المباراة التي ربما يحتاج فيها توتنهام لبعض مهاجميه الأقوياء للمساعدة في قلب تأخره بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

وعما إذا كان كين سيشارك أم لا، أضاف نونو :" لا يمكنني الإجابة عن هذا، هذا مبكر جدا. الآن سنذهب لنتعافى ولنستعد للمباراة المقبلة. مثلما نفعل دائما بنفس الطريقة وسنتخذ القرار الذي ينبغي علينا اتخاذه".


الكلمات المفتاحية

هاري كين توتنهام أمام ولفرهامبتون توتنهام الأولى دمج

أخبار تهمك

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 12 ساعة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ ثلث ساعة

قضي الأمر.. حسام البدري يحدد قائد منتخب مصر بشكل دائم

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

مورينيو: لاعبو يونايتد كالأطفال لا يعرفون أبسط قواعد الكرة

كلوب وفان ديك يتوجان بجائزتي مدرب ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوق خوفا من كورونا

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم برشلونة يرحل للدوري الإنجليزي

مؤشر جديد يقرب هاري كين من مانشستر سيتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

11:00 م

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

10:28 م

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements