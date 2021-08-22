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تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منافسه الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يحتاج الأبيض للفوز من أجل التتويج بشكل رسمي.

موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

و كان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل 24 أغسطس الجارى 2021 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

و تبث مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي بالجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة  أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المصرية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الأول بترتيب جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.


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