تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

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تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري
الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:29 م
علي خلاف
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يستقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منافسه الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يحتاج الأبيض للفوز من أجل التتويج بشكل رسمي.
موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
و كان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل 24 أغسطس الجارى 2021 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
و تبث مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي بالجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المصرية.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الأول بترتيب جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.
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