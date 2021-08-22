الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مكثفه مع مصطفى البدري لاعب فريق الإنتاج الحربي للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي التعاقد مع ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، ومن المفترض الإعلان عن الصفقات الثلاث نهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع البدري ناشئ الفريق السابق، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم بعد أن استقر موسيماني المدير الفني على رحيل مروان محسن.

ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الصفقات والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.