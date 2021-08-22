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الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية
الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:59 م
أشرف عبد الناصر
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دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مكثفه مع مصطفى البدري لاعب
فريق الإنتاج الحربي للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسمت إدارة الكرة بالأهلي التعاقد مع ميكيسوني وبيرسي تاو
وكريم فؤاد، ومن المفترض الإعلان عن الصفقات الثلاث نهاية الموسم الجاري.
ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع البدري ناشئ الفريق
السابق، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم بعد أن استقر موسيماني
المدير الفني على رحيل مروان محسن.
ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الصفقات والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
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