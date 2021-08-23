طارق العربي وأبناؤه يتألقون في فعاليات مهرجان القاعة للموسيقى والغناء (صور)





تألق المطرب طارق العربي طرقان وأبناؤه في حفله اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى في دورته الـ29.وقدم طارق العربي طرقان وأبناؤه باقة من اروع أغانيه وذلك بحضور عدد من الجمهور كما سبق حفله المطربة الشابة هلا رشدي.ومن أهم أعمال طارق العربي طرقان "داى الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أنت الأمان، ريمى، أمى كم أهواها، بابار، فلة والأقزام السبعة".وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.