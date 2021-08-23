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أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-8-2021.. استقرار ملحوظ بالمعدن الأصفر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، متأثرة بالثبات في آخر تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1783 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في مصر هي كالتالي :

سجل الذهب عيار  18 نحو 672 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 896 جنيهًا.

بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا.


تعاملات الذهب عالميا:

خلال الأسبوع الماضي بدأت أسعار الذهب التداولات عند مستويات 1,779.90 دولار للأوقية، وشهدت الكثير من التقلبات على مدار الأسبوع مع ترقب العديد من الأحداث والبيانات المهمة في العالم والولايات المتحدة تحديدا، حتى استطاعت الوصول إلى مستويات 1,795.60 دولار للأوقية في منتصف الأسبوع.

ومع اقتراب الأسبوع على الانتهاء، أثقل ارتفاع الدولار الأمريكي على الذهب ودفع الأسعار إلى الوصول إلى مستويات 1,770.87 دولار للأوقية، لكنها حاولت التعافي .

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