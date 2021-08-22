Advertisements

يوسف الحسيني: عادات الساحل الشمالي لا تعكس سلوك المصريين

الأحد 22/أغسطس/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الساحل الشمالي لا يعكس سلوك المصريين، ولكنه يعكس سلوك ومجموعة من العادات الغريبة التي اتفق رواد الساحل على ممارستها بشكل أو بآخر، معقبًا: "رواد الساحل مليون أو 2 مليون من 100 مليون نسمة"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الناس في الساحل الشمالي بعد الكيلو 90 مجتمع آخر لا يفكر في أي شيء خلال الصيف إلا في المنظرة، من خلال المباهاة بماركات العربيات والملابس، معقبًا:" أنا ما اعرفش ليه واحد يشتري مايوه بـ4 آلاف جنيه، ويقول دا ماركة إيطالي، ولا ماركة فرنساوي"

وأضاف:" الناس في الساحل الشمالي حاطين رزم فلوس ضخمة في حقائب صغيرة، يخربيت عقلك في إيه، هو انتوا بتلاقوا الفلوس في الشارع، طب عرفونا الشارع دا فين، عشان نتمشى فيه نصف ساعة".

الكلمات المفتاحية

عادات المصريين الساحل الشمالي

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 9 ساعات

قضي الأمر.. حسام البدري يحدد قائد منتخب مصر بشكل دائم

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ ربع ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

يوسف الحسيني: كل ما يُقال زورًا وبهتانًا عن يهود مصر غير حقيقي (فيديو)

يوسف الحسيني لـ"محمد رمضان": "عشان خاطر النبي إهدى وقول هديت"

محمد معيط: "الناس بتسأل مصر بتجيب الفلوس دي منين"

صاحب تمثال الرعب: "الموضوع وصل لأعلى مستوى شوفته في حياتي"

صاحب التمثال المرعب في الإسماعيلية يكشف تفاصيلا جديدة عن الواقعة

يوسف الحسيني: حزب الكنبة شارك في ثورة 30 يونيو في لحظة فارقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

11:00 م

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

10:28 م

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements