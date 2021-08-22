يوسف الحسيني: عادات الساحل الشمالي لا تعكس سلوك المصريين

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الساحل الشمالي لا يعكس سلوك المصريين، ولكنه يعكس سلوك ومجموعة من العادات الغريبة التي اتفق رواد الساحل على ممارستها بشكل أو بآخر، معقبًا: "رواد الساحل مليون أو 2 مليون من 100 مليون نسمة"



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الناس في الساحل الشمالي بعد الكيلو 90 مجتمع آخر لا يفكر في أي شيء خلال الصيف إلا في المنظرة، من خلال المباهاة بماركات العربيات والملابس، معقبًا:" أنا ما اعرفش ليه واحد يشتري مايوه بـ4 آلاف جنيه، ويقول دا ماركة إيطالي، ولا ماركة فرنساوي"



وأضاف:" الناس في الساحل الشمالي حاطين رزم فلوس ضخمة في حقائب صغيرة، يخربيت عقلك في إيه، هو انتوا بتلاقوا الفلوس في الشارع، طب عرفونا الشارع دا فين، عشان نتمشى فيه نصف ساعة".



