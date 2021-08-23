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انفجار شعبي مرتقب في لبنان بعد نقص الكهرباء والماء والغذاء

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 07:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب: علي فوزي
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أصبح الوضع في لبنان في غاية الخطورة والذي يهدد إلي انفجار شعبي ضد الرئيس والسياسات المتابعة في البلاد، وكل هذا يأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني وبالإضافة إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد من الخراب القادم.

الأحداث التي أدت إلى تدهور الأوضاع
ميناء مرفأ 
يعتبر حادث ميناء "مرفأ" الذي وقع العام الماضي هو عامل أساسي في زيادة الأوضاع سوءا، بسبب الفساد الكبير الموجود دخل لبنان وبعد ذلك أدي إلي استقالة حكومة حسان دياب، والتي أصبحت آخر حكومة تولت البلاد منذ العام ولم تقدر الدولة حتي الآن تكوين حكومة كاملة لإدارة الشئون البلاد.

الكهرباء وزيادة المحروقات
بعد تدهور الوضع الاقتصادي ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء خرج رئيس المصرف المركزي يلعن زيادة أسعار الوقود، وهذا ما جعل الشعب اللبناني يغضب بشكل كبير.

انخفاض قيمة العملة
مع كل تلك الأحداث بدأت العملة الليرة اللبنانية في الانخفاض بشكل كبير أمام الدولار ما أدي زيادة رفع أسعار الخضروات والفواكه والخبز.

انفجار عكر
هذا الانفجار حدث هذا الشهر وهو انفجار أحد المخازن الكبرى في مدينة عكر التي أدي إلي موت عدد كبير من المواطنين.

نقص المياه
هذا هو الجديد في الوضع الخطير الذي يعيش فيها المواطن اللبناني عندما خرجت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، تحذر من احتمال تعرض نحو 4 ملايين شخص في لبنان، لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة.

حيث علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوضع في لبنان أصعب في غاية الخطورة ويجب علي المجتمع الدولي التدخل في هذا الوضع لإنقاذ لبنان.

وأضاف "بدر الدين" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه في حالة زيادة الوضع سوءًا سوف يؤدي إلى انفجار كبير وهو الانفجار الشعبي الذي يهدد الوضع تماما في لبنان في ظل البنية الهاشة التي عليه البلاد.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن وضع لبنان إذا استمر بدون حكومة تشكل في أقرب وقت سوف تصبح المنطقة كلها في وضع خطير جدا، وسوف تفتح الباب للجماعات الإرهابية.

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