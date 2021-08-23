رئيس مجلس الدولة الصينى يؤكد استعداد بلاده لمساعدة سوريا في مكافحة كورونا

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لى كه تشيانغ، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع سوريا، واستعدادها لمواصلة توفير المساعدة بما يتوافق مع قدراتها في مكافحة فيروس كورونا وتحسين معيشة الشعب وتعجيل إعادة الإعمار.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال رسالة تهنئة بعثها "تشيانغ" إلى حسين عرنوس بمناسبة إعادة تعيينه في منصب رئيس وزراء سوريا، حيث أعرب "لي كه تشيانغ" عن عزمه العمل مع عرنوس على توطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الصين وسوريا تربطهما علاقات صداقة قوية.



