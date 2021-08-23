في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يتعادل مع ليفانتي 3-3 بالدوري الإسباني





حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق نتيجة ثاني لقاءات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ليفانتي.









وافتتح جاريث بيل أهداف الملكي في الدقيقة 5، ليمنح الملكي تقدم مبكر في المباراة على ليفانتي.





وتعادل روجر ماتري في الدقيقة 46 لليفانتي، ثم تقدم خوسيه كامبانيا في الدقيقة 57.









واستطاع فينيسويس جونيور الجناح البرازيلي إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73.









وقلب الطاولة روبر بيير، في الدقيقة 79، ليحسم النقاط الثلاث لليفانتي، صاحب الأرض والجمهور.









واستطاع فينسيوس جونيور إدراك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 85، في مباراة ماراثونية بين الفريقين.









وشهد اللقاء تعرض حارس ليفانتي للطرد في الدقائق الأخيرة، وبعد نفاذ التبديلات ارتدى روبين فيزو قميص الحارس ليكمل ليفانتي اللقاء بـ 9 لاعبين.





وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الرابعة، بينما حصل ليفانتي على نقطته الثانية الدوري الإسباني.



