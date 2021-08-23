Advertisements

في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يتعادل مع ليفانتي 3-3 بالدوري الإسباني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل  فريق نتيجة ثاني لقاءات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ليفانتي.


وافتتح جاريث بيل أهداف الملكي في الدقيقة 5، ليمنح الملكي تقدم مبكر في المباراة على ليفانتي.

 
وتعادل روجر ماتري في الدقيقة 46 لليفانتي، ثم تقدم خوسيه كامبانيا في الدقيقة 57.


واستطاع فينيسويس جونيور الجناح البرازيلي إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73.


وقلب الطاولة روبر بيير، في الدقيقة 79، ليحسم النقاط الثلاث لليفانتي، صاحب الأرض والجمهور.


واستطاع فينسيوس جونيور إدراك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 85، في مباراة ماراثونية بين الفريقين.


وشهد اللقاء تعرض حارس ليفانتي للطرد في الدقائق الأخيرة، وبعد نفاذ التبديلات ارتدى روبين فيزو قميص الحارس ليكمل ليفانتي اللقاء بـ 9 لاعبين.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الرابعة، بينما حصل ليفانتي على نقطته الثانية الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

قضي الأمر.. حسام البدري يحدد قائد منتخب مصر بشكل دائم

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ ربع ساعة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

11:00 م

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

10:28 م

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements