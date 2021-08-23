موعد أولى مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون، يناير المقبل.





وأجريت قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون منذ عدة أيام، والتي أسفرت عن وقوع الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.





وشهدت المجموعة الرابعة بجوار المنتخب الوطني تواجد كل من المنتخب النيجيري ومنتخب غينيا بيساو، بالإضافة إلى المنتخب السوداني.





ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر ضد نيجيريا، يوم 11 يناير المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.