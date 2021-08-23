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استشاري يكشف الأضرار النفسية لـ "الصبارة الراقصة" (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:16 ص
الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، حقيقة تسبب لعبة "الصبارة الناطقة"، في أضرار نفسية للأطفال، قائلًا:" الموضوع أخذ أكثر من حجمه بشكل كبير جدًا، وانتشار هذه اللعبة يرجع استخدام لون براق، خلاف أن حركة اللعبة والاضاءة ادى للفت الانتباه بشكل كبير جدًا"

وتابع "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن اللعبة لا تتحاور مع الطفل لكي تؤدي إلى إصابته بالتوحد، وبالتالي ينعزل الطفل على الناس.

وأشار إلى أن اللعبة قد تؤدي إلى رعب بعض الاطفال، خاصة إذا كان لديهم استعداد للتوتر والقلق، معقبًا: "لو الطفل سوي هيلعب مع اللعبة، لكن لو عنده توتر وقلق زائد هيخاف من اللعبة، وممكن ترعبه"

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الصبارة الراقصة الأطفال استشاري نفسي أضرار نفسية للصبارة الراقصة

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