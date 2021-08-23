Advertisements

محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، في إزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي، داخل مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا) لتوسعة محيط المحور.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظة القاهرة، إنه تم إزالة عدد 3 عقارات وتم تسكين 10 أسر في وحدات سكنية مجهزة بالمحروسة 2 بمدينة السلامة.

يذكر أن المحور يربط مابين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري، وجار تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرورًا بمدينة الأمل الهجانة.
محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)
محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)
محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)
محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)

الكلمات المفتاحية

مدينة الأمل محور شينزو آبي محافظة القاهرة عقارات عزبة الهجانة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتفاوض مع مدرب مفاجأة لقيادة الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 15 ساعة

أنباء سارة في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري مدرب برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إنشاء محور جديد يربط مدينة نصر وطريق السويس

نائب محافظ القاهرة: تسكين ٨٣٣ أسرة من عزبة الهجانة وإزالة ٣٤٨ عقار

نائب محافظ القاهرة: تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة العشوائية بمناطق آمنة

محافظ القاهرة: إزالة 516 منزلا بعزبة الهجانة لإنشاء محور الوفاء والأمل

إزالة تعديات مسار محور الوفاء والأمل في مدينة نصر

عاجل.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

10:25 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements