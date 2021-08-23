محافظة القاهرة تزيل عقارات "عزبة الهجانة" لتوسعة محور شينزو آبي (صور)

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، في إزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي، داخل مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا) لتوسعة محيط المحور.



وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظة القاهرة، إنه تم إزالة عدد 3 عقارات وتم تسكين 10 أسر في وحدات سكنية مجهزة بالمحروسة 2 بمدينة السلامة.



يذكر أن المحور يربط مابين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري، وجار تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرورًا بمدينة الأمل الهجانة.