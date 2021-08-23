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محادثة هاتفية بين "جونسون" و"جوتيريش" عن الوضع في أفغانستان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:09 ص
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا خلالها تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وقال مكتب جونسون - في بيان صحفي نشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت - "تحدث رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مرة أخرى اليوم بشأن الوضع في أفغانستان".

وأضاف البيان أن جونسون شدد على أن دور الأمم المتحدة يجب أن يكون محوريا في كل من الاستجابة الإنسانية للوضع في أفغانستان والمفاوضات الدولية بشأن مستقبل البلاد، وتعهد بأن تدعم المملكة المتحدة هذه الجهود.

وبدوره، أطلع جوتيريش جونسون على المستجدات بشأن "الوضع المثير للقلق على الأرض والتحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني"، وفقا لما جاء في البيان.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة "تأمين التقدم المحرز خلال السنوات العشرين الماضية في التنمية والمجتمع المدني، ويجب على المجتمع الدولي ضمان حماية حقوق النساء والفتيات والأقليات العرقية"، واتفقا كذلك على "مواصلة العمل معا بشكل وثيق في الأيام المقبلة، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".


الكلمات المفتاحية

جوتيريش بوريس جونسون بريطانيا الأمم المتحدة أفغانستان

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