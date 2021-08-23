"يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".. التضامن توجه رسالة للموظفين المتعاطين



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أن نسبة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة عند بداية حملات الكشف وصلت إلى 8%، بينما وصلت نسبة التعاطي بين موظفي الجهاز الإداري حاليا إلى 1.8%، وذلك نتيجة الحملات المستمرة للكشف عن المتعاطين.



وأضاف أن هناك عدد من الحالات تم ضبطهم أكثر من مرة وهو ما نبأ عن وجود فراغ تشريعي، وهو ما شجع على إقرار قانون كشف متعاطي المخدرات، منوها بأن القانون يعطي مهلة للموظف المتعاطي 6 أشهر للتقدم طواعية للحصول على العلاج.



وكشف أنه تقدم للحصول على العلاج 7 آلاف موظف خلال الثلاثة شهور الماضية، منوها بأن بعد 21 ديسمبر من سيثبت تعاطيه للمخدرات في الجهاز الإداري للدولة فإن الفصل سيكون مصيره.



وأكد أن العلاج يكون سري ومجاني، ويصل عدد مراكز العلاج إلى 30 مركز، منوها بأن الموظف المتعاطي الذي سيتقدم طواعية للحصول على العلاج لن يقع تحت طائلة القانون، موجها رسالة للموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري للدولة قائلا: "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".



قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم توقيع كشف تعاطي المخدرات على 380 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على مدار العامين الماضيين.