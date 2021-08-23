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والدة طالب مصري تكشف حقيقة قتل حاخام يهودي في أمريكا (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:06 ص
كساب أحمد
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كشفت الدكتورة أيمان سعيد، والدة الطالب خالد عوض، حقيقة قصة قيام نجلها بمحاولة قتل حاخام يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،:"نجلي كان يدرس هندسة كيميائية في أمريكا، وكان يسكن معه زميل يهودي، ولا تعرف ما حدث بينه وبين الحاخام اليهودي، أنا عرفت ما حدث من وسائل الإعلام "

وتابعت: "طالبت بتفريغ الكاميرات لمعرفة ما حدث بالضبط مع نجله"ا، معقبة:" حتى هذه اللحظة لا أعلم ما حدث، وتقرير الشرطة لا يشمل أي معلومات" لافتة إلى أن الحاخام اليهودي خرج من قسم الشرطة، واتهم نجلها بأنه كان يحمل سكينا ومسدس محاولًا قتله، معقبة: "أنا عايزة اعرف الحقيقية بس"

هذا ولم يتضح من التحقيق الأولي وجود أي دافع ملموس لهجمة "عوض" على حاخام لا يعرفه، وليست له صلات به من أي نوع ما، لذلك سيمثل الأربعاء المقبل ثانية أمام محكمة "تهدف إلى تحديد ما إذا كان يشكل خطرا على المجتمع حتى يتم البت بأمره" على حد ما قال ممثلو الادعاء في محكمة، والتي سبق أن مثل أمامها يوم الجمعة الماضي، ورفضت إطلاق سراحه بكفالة.

الكلمات المفتاحية

والدة طالب مصري حاخام يهودي أمريكا

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