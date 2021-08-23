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أمير كرارة يهنئ زوجته بعيد ميلادها بكلمات رومانسية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أمير كرارة، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له مع زوجته.

وعلق قائلا: "كل سنة وانتي طيبه حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا".

كشف مؤخرا المخرج بيتر ميمي، عن تعاونه مجددًا مع الفنان أمير كرارة فى عمل جديد من سلسلة "المستضعفون"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق بيتر ميمى: “ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة”، وحاز المنشور على إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معه.

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