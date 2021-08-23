إسماعيل حماد: "مفيش بنك هيطلب منك بياناتك السرية في التليفون"

حذر الإعلامي إسماعيل حماد، من قيام عملاء أي بنك بإعطاء بياناتهم البنكية لأي شخص عن طريق الهاتف، قائلًا: "مفيش بنك هيطلب بياناتك في التليفون، دي مش طريقة تعامل البنوك سواء في مصر أو أي منطقة في العالم".



وأضاف "حماد"، خلال تقديمه برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض الاشخاص بالتواصل مع عملاء البنوك عن طريق الهاتف، والادعاء بأنهم موظفين في البنوك للحصول على الرقم السري للبطاقة البنكية لتحديث البيانات، ومن ثم سرقة مدخراتهم.



وأضاف أن تحديث البيانات يجرى داخل البنك وليس عن طريق الهاتف، مشيرًا إلى أن المواطنين إذا تواصلوا مع ممثل خدمة عملاء البنك يتم سؤال العميل الكثير من الأسئلة لكي يتأكد من شخصية العميل، معقبًا: "البنك بيسألك عن معلومات مستحيل حد يعرفها غيرك".



