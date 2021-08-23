الداعية معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بعد إساءته له وزوجته حلا شيحة





وكتب معز مسعود: "طارق الشناوي تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ ليّ ولزوجتي وأهلها ".



وأضاف: "فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعًا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".









نشر الداعية والمنتج معز مسعود، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، بوست يعلن به مقاضاة طارق الشناوي، وذلك بعد اساءته له ولحلا شيحة في إحدى البرامج التلفزيونية.