تعليق مضحك من مدرب ليفربول.. طالع التفاصيل





بعد 46 عاما من ارتداء النظارة يبدو شكل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مختلفا في الفترة الحالية.





وخضع كلوب لتدخل جراحي بسيط ولم يعد في حاجة لإرتداء النظارة.





وقال كلوب /54 عاما/ لصحيفة "بيلد" اليوم الأحد "النظارة لم تزعجني أبدا ، أعتدت عليها تماما، المشكلة الوحيدة في السنوات الأخيرة تمثلت في أن نظاراتي لم تعد تصحح إبصاري بشكل صحيح ، لذا كان علي أن أسوي هذا الأمر".





وأضاف "العملية جعلتني أرى بشكل جيد للغاية حاليا بدون نظارة".





يرى كلوب أن هناك إشكالين بخصوص هذا الأمر، أولهما أن مظهره بات غريبا بدون نظارة ، وأنه لم يبلغ أي شخص في ليفربول بعدما أصبح مظهره بالنظارة علامة مسجلة شهيرة.



