الزمالك يضغط بـ"هدف سموحة" من أجل ضم حسام حسن









يواصل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب التفاوض مع إدارة سموحة لضم حسام حسن لاعب النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن





و أبدى مسؤولو سموحة السكندري رغبتهم في الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى البنك الأهلي في الموسم الجديد.





من جانبه اشترط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب موافقة سموحة على رحيل حسام حسن إلى القلعة البيضاء ضمن صفقة كريم بامبو.



