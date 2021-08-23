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مؤلف "على عيني" لأحمد كامل يكشف لـ"الفجر الفني" سر حذف كوبليه منها.. ويؤكد: طرحها حاليًا يزيد المنافسة مع حماقي ورمضان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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بعد النجاح الكبير الذي تشهده أغنية "على عيني" للنجم أحمد كامل وتصدرها التريند رقم واحد في المحتوى الرائج للموسيقى عبر موقع يوتيوب، متقدمة على كافة أغاني الصيف التي تم طرحها حتى الأن، حيث تخطت الأغنية  حاجز الـ 3 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من طرحها.

ومن جانبه حاور "الفجر الفني" مصطفى ناصر شاعر الأغنية ليكشف لنا كواليس نجاح  الأغنية وسر حذف كوبليه من الأغنية الذي لاقى إعجاب واستحسان الجمهور بعد تدواله تفاصيل أكثر نعرفها من خلاله في السطور التالية:.

وقال مصطفى ناصر، إن فريق العمل حرص على تقديم الأغنية بشكل مختلف وجديد ينال إعجاب الجميع، مشدداً أنهم توقعوا نجاح الأغنية قبل طرحها أثناء مرحلة التجهيزات النهائية وأن هذا النجاح الهائل للأغنية فاق جميع التوقعات.

وأوضح "ناصر" أن سبب النجاح الأغنية قدرتها على الوصول للجمهور وتعبيرها على حالة العاطفية للكثيرين الذين ليس لديهم القدرة على التعبير عن فقدانهم للحبيب حيث نجحت كلمات الأغنية في لمس عواطفهم مما كان السبب الرئيسي في نجاح الأغنية، منوهاً أن أدائها بإحساس أحمد كامل ساعد في وصولها للجمهور أكثر.


ويذكر مصطفى ناصر أنه رغم طرح أغنية "على عيني" في نفس توقيت إطلاق العديد من النجوم لأغانيهم على غرار النجم محمد رمضان  بأغنيته "على الله" ومحمد حماقي بأغنية "لو هتسيب"  والنجمة أنغام  زاد من حادة المنافسة.


وأشار مصطفى" أنه رغم ذلك استطاعت أغنية  "على عيني" التربع على عرش يوتيوب متصدرة على كافة الأغاني، مؤكداً أن فريق العمل لم يؤجل طرح الأغنية في ظل هذة المنافسة ولكن تم طرح الأغنية في موعدها بسبب إعلام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بموعد طرح الأغنية وقرروا خوض المعركة الشريفة أمام أولئك النجوم ومن يستطع منهم أن يصل إلى قلوب الجمهور أكثر  سيتصدر التريند.



ويرى "مصطفى" أن اختيار أحمد كامل لتقديم الأغنية كان الاختيار الأمثل فلو تم تقديم الأغنية من مطرب أخر لم تنجح هذا النجاح مثل  أداؤها من أحمد كامل بسبب إحساسه الفني العالي الذي لا يتملك أحد غيره مثل تلك الكريزما الخاصة وألحانه المبدعة التي أدهشت جميع طاقم العمل والجمهور .


ويشير مصطفى ناصر أن حذف أحمد كامل لكوبليه من الأغنية كان الأنسب حيث رأى المطرب أن الأغنية تحتوى على قدر كافي من المعاني والكلمات ولا تتطلب إضافة، موضحاً أن بعد تدوال الكوبلية المحذوف من العمل لاقى صدى واسع، حيث أن "كامل" في أغلب أعماله الفنية يترك كوبيله من العمل ليغنيه في الحفلة التالية لطرح الأغنية مباشرةً.


ولوح "ناصر" أن إطلاق الأغنية بأسم "على عيني" من منطلق أنها الجملة الرنانة بالأغنية وتم ترديدها عدة مرات أثناء الغناء، مضيفاً أن كلمات الأغنية استوحاها من تجارب شخصية مر بها الكثيرين أثناء العلاقات العاطفية التي تنتهي بالفراق رغم عدم رغبة الطرفان في إنهاء العلاقة ولكن الظروف تجبرهم على ذلك.



وأغنية "على عيني" من كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع إسلام الأزرق، ومن إخراج عمر زكى.
مؤلف "على عيني" لأحمد كامل يكشف لـ"الفجر الفني" سر حذف كوبليه منها.. ويؤكد: طرحها حاليًا يزيد المنافسة مع حماقي ورمضان
مؤلف "على عيني" لأحمد كامل يكشف لـ"الفجر الفني" سر حذف كوبليه منها.. ويؤكد: طرحها حاليًا يزيد المنافسة مع حماقي ورمضان

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