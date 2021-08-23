مجلس الوزراء يحذر: عقوبات ضد من يرفض لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة سترسل فرقًا طبية لكل الوزارات، لتلقيح الموظفين ضد فيروس كورونا، لافتَا إلى أن وزارة الصحة ستحدد يوم لكل وزارة لإعطاء اللقاح للموظفين.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن حصول موظفي الحكومة على اللقاح يعتبر أولوية خلال الفترة المقبلة، حتى لا نضطر لوقف الخدمات الحكومية للمواطنين مثلما حدث في السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استمرارية تقديم الخدمات الحكومة للمواطنين.



ولفت إلى أن العالم ومصر تعيش حالة طوارئ صحية، والقانون يعطي رئيس الوزراء حق إصدار القرارات التنظيمية التي تلزم فئات معينة بالحصول على اللقاح، وتضمن هذه القرارات عقوبات ضد من يرفض الحصول على اللقاح، معقبًا: "الحصول على اللقاح ليس رفاهية، وبالنسبة لبعض الفئات ليس اختياريًا".

