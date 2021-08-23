رئيس قناة السويس يفجر مفاجأة عن حجم الإيرادات مع أزمة كورونا (فيديو)

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عودة مرور سفينة إيفرجيفن للمرور من قناة السويس مرة أخرى بعد جنوحها، قائلا:" هذا دليل على الثقة في أداء القناة من قبل الشركة المالكة" مؤكدًا أن مرور السفينة من القناة لم يشمل اتخاذ أي إجراءات استثنائية.



ولفت "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالاطلاع على هيئة قناة السويس بصفة مستمرة، مضيفًا أن الإيرادات من يناير حتى أغسطس وصلت لـ 3.8 مليار دولار بزيادة 11.2% رغم أن أزمة كورونا لم تنته.



ولفت إلى أن القناة قامت بسياسة تسويقية لجذب المزيد من السفن، مما أدى لزيادة أعلى إيراد في تاريخ القناة خلال الفترة السابقة، رغم التخفيضات.

