Advertisements

رئيس قناة السويس يفجر مفاجأة عن حجم الإيرادات مع أزمة كورونا (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عودة مرور سفينة إيفرجيفن للمرور من قناة السويس مرة أخرى بعد جنوحها، قائلا:" هذا دليل على الثقة في أداء القناة من قبل الشركة المالكة" مؤكدًا أن مرور السفينة من القناة لم يشمل اتخاذ أي إجراءات استثنائية.

ولفت "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالاطلاع على هيئة قناة السويس بصفة مستمرة، مضيفًا أن الإيرادات من يناير حتى أغسطس وصلت لـ 3.8 مليار دولار بزيادة 11.2% رغم أن أزمة كورونا لم تنته.

ولفت إلى أن القناة قامت بسياسة تسويقية لجذب المزيد من السفن، مما أدى لزيادة أعلى إيراد في تاريخ القناة خلال الفترة السابقة، رغم التخفيضات.

الكلمات المفتاحية

كورونا قناة السويس رئيس قناة السويس ايفرجيفن أسامة ربيع

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

أنباء سارة في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يتفاوض مع مدرب مفاجأة لقيادة الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري مدرب برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع يفجر مفاجأة حول إيرادات قناة السويس (فيديو)

الفريق أسامة ربيع: رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس جعلنا نشعر بالفخر

أسامة ربيع: قناة السويس لم يقع عليها أي مسئولية عن حادث جنوح السفينة

أسامة ربيع: هذه خسائر قناة السويس من جنوح إيفرجيفين

أسامة ربيع: إدارة الشركة المالكة لـ "إيفرجرين" تفهمت موقف مصر.. وحافظنا على حقوقنا

أول تعليق من أسامة ربيع على عبور "إيفرجيفن" لقناة السويس مرة أخرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

11:59 م

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

10:25 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements