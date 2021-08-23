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بيراميدز يتفاوض مع مدرب مفاجأة لقيادة الفريق

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي فريق بيراميدز للتعاقد مع مدرب قوي لقيادة صفوف الفريق الأول للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقالت تقارير إعلامية اليوم أن أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة دخل حسابات بيراميدز بقوة للتعاقد معه لتدريب الفريق السماوي خلال الموسم القادم خلفًا للمدرب اليوناني تاكياس جونياس الذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

ويذكر أن بيراميدز صعد هذا الموسم للعب فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز الجولة الماضية على حساب فريق أسوان ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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