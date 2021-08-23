الأوقاف: سنواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لها سياسية موحدة، حيث أن للوزارة ثوابت لا تتغير.



وشدد "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على أنه لن يتم تمكين أي خطيب له فكر متطرف أو متشدد أو ينتمي لمنظمة من الصعود للمنبر"، معلقا: "سنواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد".



ولفت إلى أن عدد الأئمة والخطباء يتجاوز 100 ألف، وهناك تفيش ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة على المساجد، مردفا: "يوجد متابعة لكل الفئات والأئمة على مستوى الجمهورية".

