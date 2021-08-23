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الأوقاف: سنواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:10 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لها سياسية موحدة، حيث أن للوزارة ثوابت لا تتغير.
وشدد "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على أنه لن يتم تمكين أي خطيب له فكر متطرف أو متشدد أو ينتمي لمنظمة من الصعود للمنبر"، معلقا: "سنواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد".
ولفت إلى أن عدد الأئمة والخطباء يتجاوز 100 ألف، وهناك تفيش ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة على المساجد، مردفا: "يوجد متابعة لكل الفئات والأئمة على مستوى الجمهورية".
وشدد "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على أنه لن يتم تمكين أي خطيب له فكر متطرف أو متشدد أو ينتمي لمنظمة من الصعود للمنبر"، معلقا: "سنواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد".
ولفت إلى أن عدد الأئمة والخطباء يتجاوز 100 ألف، وهناك تفيش ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة على المساجد، مردفا: "يوجد متابعة لكل الفئات والأئمة على مستوى الجمهورية".
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