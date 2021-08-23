بعد إنقاذه حياة توأم في الشارع.. سعد الصغير: "أعظم حاجه في الدنيا مساعدة حد محتاج"

نشر الفنان سعد الصغير عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوست يشكر فيه جمهوره الذي دعمه.



وعلق قائلا: "رسايل حضرتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، اعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر، كان الواحد ممكن في يوم من الايام يكون مكان الناس دي وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب".



وأضاف: "حابب بس اشكر كل الناس اخواتي واصحابي الي دايما بيشجعوني وحضرتكم على فعل الخير دايما وده الي الناس هتفتكره مش اكتر، مفيش حاجة هتدوم كلو هيمشي فا بس قولت اصبح عليكم وياريت اي حد يقدر يساعد اي حد غلبان محتاج بجد او اي حاله يساعد والله".



وتابع:" والله عن نفسي كل الي والواحد في ده من کرم ربنا فقط اتمنا كلنا نحب بعض ونساعد بعض والي مش معا يساعد الي مش معا صباح الفل علي احسن واطيب شعب في العالم سعد الصغير ".



ووجه حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، الشكر إلى المطرب سعد الصغير، مشيرا إلى أن فريق البرنامج سيتوجه إلى منزل الصغير، لنقل الطفلين إلى دا رعاية أن البرنامج يوفر مؤسسات رعاية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.