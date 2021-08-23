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تنبيه عاجل بشأن لقاح فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:26 ص
أمنية فوزي
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كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، حقيقة وجود جرعة ثالثة من لقاح كورونا، قائلًا إن بعض الشركات أوضحت أنه من الممكن أن يكون هناك جرعة ثالثة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الممكن أن يصبح فيروس كورونا فيروس موسمي مثل الإنفلونزا، ويكون هنا جرعات تنشيطية كل موسم.

ونوه بأن اللقاح إذا زاد عن حده من الممكن أن يضعف جهاز المناعة، ويتسبب في اضطرابات عديدة.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جرعة ثالثة

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