على الشاطئ.. رانيا ياسين تستمع بآخر آيام إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا ياسين بإطلالة صيفية رائعة، من على شاطئ البحر وعلقت قائلة:"أيام الصيف، على وشك الانتهاء".



يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.