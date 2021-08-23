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اليوم.. نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تستعد الفنانة نوال الزغبي اليوم، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامه"، والتي روجت له عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

حيث علقت قائله:"كونوا على الموعد غدا لطرح اغنية وكليب عليه ابتسامه".

يُذكر أن ألبوم نوال "عكس الطبيعة"، يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموزيوليو أغنية "​أرقص​" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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