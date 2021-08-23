اليوم.. نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة"

تستعد الفنانة نوال الزغبي اليوم، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامه"، والتي روجت له عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".



حيث علقت قائله:"كونوا على الموعد غدا لطرح اغنية وكليب عليه ابتسامه".



يُذكر أن ألبوم نوال "عكس الطبيعة"، يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموزيوليو أغنية "​أرقص​" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".