كواليس تجديد عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي





كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الوقت الحالي.









وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت:" عمرو السولية من أبرز لاعبي الدوري الملتزمين، ويحب البقاء داخل صفوف النادي الأهلي".





وتابع:"عمرو السولية لم يرفض بأي شكل، تجديد التعاقد مع النادي الأهلي، ولكن يتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور التي تخص الناحية المالية".



