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كواليس تجديد عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:28 ص
محمود دياب
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كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الوقت الحالي.
وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت:" عمرو السولية من أبرز لاعبي الدوري الملتزمين، ويحب البقاء داخل صفوف النادي الأهلي".
وتابع:"عمرو السولية لم يرفض بأي شكل، تجديد التعاقد مع النادي الأهلي، ولكن يتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور التي تخص الناحية المالية".
وأختتم:" اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو السولية على التجديد لمدة ثلاث مواسم كروية قادمة مع المارد الأحمر".
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