Advertisements

كواليس تجديد عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خلال الوقت الحالي.


وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت:" عمرو السولية من أبرز لاعبي الدوري الملتزمين، ويحب البقاء داخل صفوف النادي الأهلي".

وتابع:"عمرو السولية لم يرفض بأي شكل، تجديد التعاقد مع النادي الأهلي، ولكن يتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور التي تخص الناحية المالية".

وأختتم:" اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو السولية على التجديد لمدة ثلاث مواسم كروية قادمة مع المارد الأحمر".

أخبار تهمك

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قضي الأمر.. حسام البدري يحدد قائد منتخب مصر بشكل دائم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يتفاوض مع مدرب مفاجأة لقيادة الفريق

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يواصل محاولاته للتخلص من بديل "أفشة"

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:59 م

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

10:25 م

باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

11:00 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements