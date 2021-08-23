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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق نادي تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل، فوزاً مثيرا على نظيره أرسنال في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انطلقت في الخامسة والنصف مساء الأحد على ملعب الإمارات معقل "المدفعجية".

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل للبلوز في الدقيقه ال15 من زمن الشوط الأول في المباراة، قبل أن يضيف المدافع الإنجليزي ريس جيمس الهدف الثاني بحلول الدقيقة 35 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في قمة الجولة الثالثة من "البريميرلج" والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساءً يوم السبت المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي الممتاز في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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