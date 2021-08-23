سهر الصايغ وسميحة أيوب في ضيافة "واحد من الناس"

نشرت الفنانة سهر الصايغ، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها برفقة سميحة أيوب من كواليس برنامج واحد من الناس.



وعلقت قائلة:"برنامج واحد من الناس، وحلقة عن مسلسل الطاووس".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل "الطاووس" الذي عرض رمضان الماضي، من بطولة سهر الصايغ،جمال سليمان، وفرح الزاهد، سميحة أيوب، عابد عنانى، مهند حسني، وغيرهم من النجوم.